Papp Attila Csaba értékeléséből kitetszett, hogy szigorú és tudatos gazdálkodás mellett kell folytatni a munkát az idén is. A település honlapján olvasható, hogy eredetileg 14, végül egy sürgősségi indítvánnyal kiegészítve 15 napirendet tárgyalt legutóbbi ülésén a képviselő-testület, melyben ismét tárgyaltak a Kiskuckó Óvoda nyári zárva tartásáról.

Papp Attila Csaba polgármester két ülés közötti beszámolójában elhangzott, hogy az óvodában vizesedik a fal, és a parketta állapota sem megfelelő, ezért az év során ezeket a felújítási munkálatokat biztosan el kell végezni. A Száki utca 95/A. szám alatt található önkormányzati lakásban is felmérték az elvégzendő munkálatokat, aminek a költsége meghaladja majd a 2,5 millió forintot. A polgármester arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy egy társaság a volt laktanya területén gyűjtene be fa csomagolási hulladékot, amiből faaprítékot állítana elő.

Az idei évi költségvetésről készített és elfogadott rendelet-tervezet csaknem 63,7 millió forintot irányoz elő a fejlesztésekre. A képviselő-testület a költségvetést 392 millió 757 ezer 36 forintos kiadási és ugyanennyi bevételi oldallal fogadta el. A bevételeknél majdnem 134 millió forintos működési célú támogatásokkal, 28 ezer 500 ezer forint közhatalmi bevételekkel, 20 millió 705 ezer 373 forintos működési bevétellel, félmillió működési célú átvett pénzeszközökkel és kicsivel több, mint 209 millió finanszírozási bevételekkel terveztek. A kiadási oldal tételeinek főbb számai: 111 millió 100 ezer 122 forint személyi juttatás, majdnem 16 millió munkaadókat terhelő járulékok, csaknem 80 millió dologi kiadások, és mintegy 59 millió beruházás, 4,9 millió felújítás, 111 millió 613 ezer 619 forint finanszírozási kiadás.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának növeléséről is döntöttek, miután felülvizsgálták a hatályos díjakat, és megállapították, hogy jelentősen elmarad (például) az Oroszlányban alkalmazottaktól. Szákszenden jelenleg a hatályos lakbér mértéke költségelvű lakbér esetén négyzetméterenként és havonta 375 forint, szociális lakbér esetén 100 forint. A testület úgy határozott, hogy a jövőben egységesen, négyzetméterenként 500 forint lesz a lakások havi bérleti díja.

Második körben döntöttek az óvodáról

A képviselők ismét tárgyaltak a Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásáról, miután a január 18-ai ülésen nem fogadták el az intézményvezető javaslatát - augusztus 7-étől szeptember 4-éig tervezte a szünetet. A testület akkor úgy határozott, hogy készüljön igényfelmérés, és annak ismeretében tárgyaljanak a kérdésről ismét. Mint az a szakszend.hu-n olvasható: a felmérés során az 51 óvodás gyermekből 45 törvényes képviselője nyilatkozott, 44-en elfogadták az óvodavezető által javasolt időtartamot, egy fő nem. A napirend tárgyalásakor Barota Róbert független képviselő köztes megoldásként arra tett javaslatot, hogy augusztus 14-étől legyen szünet. Papp Attila Csaba polgármester viszont kiemelte, hogy egyetlen embernek sem okozhat gondot az ilyen hosszú időtartamú zárva tartás. A módosító javaslatot végül hárman támogatták, hárman nem értettek vele egyet, és mivel a polgármesteri voks számít döntőnek, ezért a településvezető az eredetit tette fel szavazásra. Ezt pedig megszavazta a testület, így az óvoda augusztus 21-étől szeptember 4-éig tart nyáron zárva. A mini bölcsődébe április 24-én és április 25-én lehet 8 és 16 óra között beíratni az apróságokat, az óvodába április 25-én és 26-án 8-tól 16 óráig.