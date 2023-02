A Majki Népfőiskolai Társaság újabb három évre elnyerte a Komárom-Esztergom Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ címet – jelentette be sajtóreggelin Mecseki Melinda, a szervezet vezetője. A megyében működő civil közösségek képviselőit hívták meg, hogy tájékoztassák őket az idei szolgáltatásaikról, s lehetőséget biztosítsanak a bemutatkozásra.

Mecseki Melinda felhívta a figyelmet a tanácsadásokra: pályázati mellett jogi segítséget is nyújtanak a hozzájuk forduló szervezeteknek, s emellett az idén hangsúlyt fektetnek a középiskolások megszólítására is. Az internetes felületeik mellett kiemelte még a hírleveleket, amelyeket rendszeresen küldenek ki a szervezeteknek, s évente kétszer megszervezik a civil véradást, s megyejárást is terveznek. Érzékszeri szabaduló szobát alakítottak ki, ahol a látás nélküli tájékozódás élményével gazdagodhatnak a jelentkezők.

Röviden beszélt ezt követően a működéséről a Kék Tigrisek Szurkolói Csoport, akiknek a nevéhez fűződik például a Turul emlékműnél szervezett szemétszedés, a szurkolói nap. Az Őzike Alapítvány – Kulcs az elesettekért nehézségekkel küzdő fiataloknak próbál segítséget nyújtani.

A Tatabányai Alpin Sport Klub működteti az emlékmű közelében lévő vasalt utakat. Kiemelték: fontosnak tartják a különlegességgel élők támogatását is, a Pont Most Egyesület szabadtéri jógafoglalkozásokat tervez, szűrővizsgálatokat, s áprilisban a Föld Napjához kapcsolódóan növénycserét.

Több szervezet bemutatta tevékenységét

A Léleksegítő Alapítvány hagyományos szemléletformáló programokkal kívánja ráirányítani a különlegességgel élőkre a figyelmet, különös tekintettel az autizmussal élőkre. A Humanitas SE már évtizedek óta várja a végtagsérülteket a boccia edzéseire, s versenyezteti is a tehetségeket. Az ÁHI Jóga Egyesület is megannyi egészségmegőrző programmal várja az érdeklődőket.

A konzultációra érkezettek tanácsokkal, tapasztalataikkal egymást is próbálták segíteni. Néhányan már együttműködési lehetőségeket és közös célokat is felvetettek.A Civil Közösségi Szolgáltató Központ évente négy alkalommal látja vendégül a megyében működő civil szervezetek képviselőit.