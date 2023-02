Igazi kis vidám, cserfes kislány a 2 éves és 8 hónapos Boglárka. Pedig túl van egy szívműtéten, és egy komolyabb beavatkozás is vár még rá.

Folyamatosan beszél babanyelven, de már néhány igazi szót is szépen használ. Bár járni még nem tud, kúszva megállíthatatlan.

Ha a koraszülötteknél használt korrigált életkort nézzük, Bogi valójában még nincs 2 és fél éves. Ugyanis 23 hetesen, 600 grammal jött a világra. Még jó négy hónapig a biztonságos fejlődést nyújtó pocakban kellett volna maradnia. Hostyáné Szalai Lívia, Bogi anyukája elmondta, hogy már a terhesség elején is adódtak komplikációk.

Hamarosan harmadik születésnapján ünnepelheti a kislányt a család

Forrás: beküldött

– Nekem és a férjemnek is vannak már a korábbi kapcsolatainkból nagyobb gyerekeink. De szerettünk volna mindenképpen egy közös babát is. Bogi előtt már volt két vetélésem, így mikor megtudtam, hogy terhes vagyok, nem mertünk örülni – kezdte a történetüket Lívia, aki veszélyeztetett terhesként még az ágyból sem nagyon kelhetett fel.

– Alig töltöttem be a 23. hetet, amikor nagyon elkezdtem görcsölni. A kórházban azt mondták, hogy sajnos el fogok vetélni, mert olyan pici még a baba. Szerencsére a szülészorvosom küzdött értünk, és Boginak adott egy esélyt. Azonnal inkubátorba és a koraszülött osztályra került. Én csak három nap múlva mehettem be hozzá, mert meg kellett várnom a Covid-tesztem eredményét. De utána minden nap jártam hozzá és vittem neki az anyatejet. Azt mondták, hogy az első három hónap a legkritikusabb, addig tartsunk csak ki – mesélte Lívia.

A kórházban azt mondták a kismamának, hogy elvetél. Kislánya azonban élni akart

Forrás: beküldött

– Két hete volt az inkubátorban, amikor agyvérzést kapott, és a bal oldala lebénult. Mivel a szervei se nagyon fejlődtek még ki, a gyomrával is folyton gondok voltak. Ráadásul kiderült, hogy egy fertőzés miatt indult be ilyen korán a szülés, ami ráment a gyomrára, tüdejére, májára is. Senki se mert biztatni minket. De mi tudtuk, hogy Bogi küzdeni akar – emlékezett vissza az anyuka.

Komoly szívműtét vár rá

A kislány végül fél évig volt a koraszülött osztályon, de még utána se vihették haza a szülei. Először Budapestre, a Szent Margit Kórházba mentek, ahol a kislány fejlődését, mozgását vizsgálták meg. Majd az országos kardiológiai intézetbe, ahol Boginak egy katéteres beavatkozással a beszűkült szívbillentyűjét műtötték meg. De hamarosan egy nagyobb beavatkozás is vár rá.

Bogi ma vidám, cserfes kislány, aki azonban folyamatos fejlesztésre szorul

Forrás: beküldött

– Mivel Bogi hamar kikerült a pocakból, a szíve sem tudott rendesen kifejlődni. Az aprócska szívén van egy két centiméteres lyuk, ami szintén hátráltatja a fejlődését, mert nem kap elég vért és oxigént a szervezete. Ezért muszáj megműteni. Egyelőre kontrollra járunk, várjuk, hogy minél jobban megerősödjön, amit az is nehezít, hogy cukorbeteg. Bogi egyelőre alig 85 centi magas és 9 kiló – mondta az édesanya.

Még nem tudni biztosat

Bogi most 33 hónapos, és anyukája szerint olyan, mint egy igazi baba: aprócska, mint egy egyéves, és még csak kúszva közlekedik. A sok fejlesztésnek és tornának köszönhetően egyre szebben használja a bal oldalát, azonban még mindig sokkal esetlenebb, merevebb. Hogy mennyire lesz maradandó sérülése, azt még senki sem tudja megmondani.

– Azt mondták, hogy 5 éves korára fog kiderülni, hogy az agyvérzés milyen maradandó károsodást okozott nála. Lehet, hogy teljesen kinövi, de az is lehet, hogy szellemileg is érintett. Talán elfogult vagyok, de én úgy érzem, hogy az értelmével nincsen probléma. Bekerült a fejlesztő Csillagsziget bölcsődébe Tatán, ahol egy speciális, sajátos nevelési igényű gyerekeknek való csoportba fog járni . Ott még többet tudnak tenni a fejlődéséért a szakemberek – mondta Lívia.