– Mikor megszületett, azt mondták, hogy enni sem fog tudni, csak feküdni fog. Ehhez képest már önállóan közlekedik, még ha nem is szabályosan. És egyedül is ül. Ez a kisfiú már annyi mindenre rácáfolt, annyi erő és kitartás van benne, hogy sokan példát vehetnének róla. Ezért is nehéz megjósolni, hogy a ruhával és a folyamatos fejlesztésekkel mit érhet el. Most úgy gondolják, hogy ha használhatja a ruhát és mellé fejlesztést is kap, egy év után a járássegítővel egyedül is tud majd közlekedni. De Zolikában ennél sokkal több van! Ha megkapja a lehetőséget, önállóan fog járni – mondja határozottan Valéria.