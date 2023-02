Juhász Márton főszervező elmondta, a kórházkert teljes területe több mint négy hektár. Idén mindent az elejéről kell kezdeni, hiszen több fa kidőlt, valamint a járvány miatt nem lehetett folytatni a korábban megkezdett munkát. Az egész terület elhanyagolt, ezért az aljnövényzetet mindenhol ritkítani kell.

A munkálatok során a fákat megszabadítják a felkúszó borostyántól, elvégzik azok metszését, a koros példányok környékén kisebb tisztásokat alakítanak ki. Gallyakat gyűjtenek, megtisztítják a tanösvényt, kiirtják a gyomfákat, a megtisztított sétányokat átgereblyézik és összeszedik a szemetet. Az akcióra minden önkéntest várnak.

Magánvállalkozók saját gépeikkel, eszközeikkel dolgoznak és a Városgazda Kft. is saját eszközállományával vonul majd fel. A kisgyerekes családoknak is jó program lehet a február 25-ei kórházkert takarítás, hiszen a több százéves ritkaságokat is tartogató kertben Bognár Balázs segítségével folytatják a négy éve kihelyezett madárodúk rendbetételét, lecserélését is.

A szervezők 8 óra 30 perctől várják az önkénteseket, akiket arra kérnek, hogy az időjárásnak megfelelően öltözzenek fel és vigyenek magukkal saját eszközöket, akár gereblyét, metszőollót. Az akcióval kapcsolatos további információ a Gyertek be a Kórházkertbe! Facebook-oldalon található.