Hajnal Dóra önkormányzati képviselő azt hangsúlyozta, a volt mezőgazdasági kombinát épülete ikonikus a komáromiak számára. Számadó Emese múzeumigazgató a mezőgazdasági kombinát történetét is felidézte, amelyről egy kisfilmet is megtekinthettek a jelenlévők. Később az épület felújításáról is megtekinthettek felvételeket.

A múzeum állandó kiállítása a tervek szerint április végétől lesz látogatható.