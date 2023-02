Szabó Istvánné Betka nyitotta meg a tárgyalást. Az elnöki beszámoló ezt követően a két ülés közötti fontosabb eseményekről szólt. A felsorolásból kitetszett: fontos program volt a Megyei Nemzetiségi Nap decemberben, amikor házigazdaként köszöntötték a szlovák ajkú vendégeken kívül a lengyel, a német és a roma nemzeti kisebbségeket.

A közeljövő tervei szerint február 7-én hagyományőrző szlovák disznóvágás lesz a tájházban. A rendezvény megyei támogatással valósul meg, top-os forrást nyertek a kohézió és az identitás erősítésére. Betka elmondta, a program a hagyományápolásról szól, de egyre fontosabb a fiatal nemzedék oktatása is. A tanulókon kívül megvendégelik az együttműködő civileket is: az Oroszlány Barátainak Köre, a Hölgyklub, az Értelmiségi Klub, valamint a Falu Hagyományőrző és Kulturális Egyesület tagjai is részt vesznek az eseményen a nap folyamán.

Szintén hagyományos rendezvénynek számít a siskasütő verseny is, amit immáron nyolcadik alkalommal rendeznek meg február 18-án, a II. Rákóczi Ferenc Kultúrházban. Az előző évek menetrendje szerint különböző kategóriákban díjazzák a téli finomságokat. Előzetes információk szerint lesznek szalagosok, forgácsfánkok, valamint egészen kreatív kompozíciók is.