Több komáromi intézmény is adakozott a közelmúltban a Rex Komáromi Állatvédő Egyesületnek. A Csillag Óvodában a szülők, az óvónők és a dadusok a kutyusokra és a cicusokra is gondoltak. A mentettek nevében az apró termetű Manó kutyus köszönte meg a finom falatokat, aki nagyon várja, hogy valaki örökbefogadja. Ezt követően is érkezett felajánlás a menhelyre: a Kistáltos Óvodában is gondoltak az árva állatokra.