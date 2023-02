Programokat is rendeznek

A Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaival számos községi rendezvényen találkozhatunk. Elhivatottságukat, lokálpatrióta gondolkodásukat jelzi, hogy a cipekedéstől, a településrészeken álló fenyőfák díszítésétől kezdve az adventi vásáron a forralt bor főzésééig bármiben lehet rájuk számítani. A falunapra kivitték járműveiket, a gyermekek beülhettek a kiállított tűzoltóautóba. A civil szervezet az Együtt Tokodért Egyesülettel, illetve a Tokodi Csillagfény Mazsorett Csoporttal tavaly is megszervezte a szilveszteri bált a sportcsarnokban, melynek bevételét utóbbiaknak ajánlották fel. A májusi Kockahegyi Piknik megszervezésében és lebonyolításában is fontos szerepet töltenek be. Ugyanakkor ez a program összehozza az egész lakóközösséget, hiszen a további egyesületek tagjai és a hivatali dolgozók is részt vettek benne.