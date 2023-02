A felülvizsgálat okán ötévente elkészítendő és nyilvánosan is elérhető elemzés idén a Magyar Suzuki Zrt. részéről 40 oldalas lett, benne olyan témákkal, mint például a „súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatos célkitűzések”, a „veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek bemutatása”, a „veszélyes anyagokkal kapcsolatos legsúlyosabb baleseti lehetőségek bemutatása” vagy a „balesetek elleni védekezés eszközrendszere”.

Az elemzésben a gyár témával kapcsolatos állásfoglalása is olvasható.

„A Magyar Suzuki Zrt. vevői megelégedettségnek folyamatos fejlesztése mellett, minden tőle elvárhatót megtesz a veszélyes anyagokkal kapcsolatos ipari kockázatok csökkentéséért, továbbá az esetlegesen bekövetkező nem kívánatos események hatásainak mérsékléséért. A súlyos balesetek veszélyének csökkentésével kapcsolatos célja, hogy a kutatás, fejlesztés, termelés és általános működés során a baleseti és egészségkárosítási kockázatot az elvárható legalacsonyabb szinten tartsa, illetve a személyi- és anyagi károkkal, károsodásokkal járó, nem tervezett eseményeket megelőzze.”

A rendkívül részletes biztonsági elemzés egyik fejezetében arra is kitérnek, hogy az esztergomi autógyár milyen lakott és a lakosság által milyen gyakran látogatott, érintett területek, illetve milyen természetvédelmi, természeti környezet közvetlen és közvetett közelében van. Itt felsorolják, hogy az esztergomi Suzukihoz legközelebbi létesítmény a 400 méterre lévő Lovasliget Panzió, a 450 méterre lévő Lidl és Praktiker áruházak, az 500 méterre lévő Livita Munkásszálló, valamint az ezeknél valamivel távolabb eső bevásárlópark, szálló, játszóház és vasútállomás. Szintén itt említik az autógyártól mintegy 100 méterre fekvő Duna-Ipoly Nemzeti Parkot és a fél kilométerre lévő dunai árteret is, de külön fejezetben térnek ki a meteorológiai, hidrológiai, geológiai környezeti jellemzőkre is.

A fentiekre gyakorolt veszélyeztetettségről egyebek mellett az olvasható, hogy a Magyar Suzuki Zrt.-nél elképzelhető súlyos balesetek környezetre hárított kockázatáról részletesen bemutatott számítások alapján az állapítható meg, hogy az autógyár a környezetére a megengedettnél nagyobb kockázatot nem hárít, majd hozzáteszik: „Az alacsony várható bekövetkezési gyakoriságú súlyos balesetek azonban a közeli környezetet veszélyeztethetik mérgező égéstermékek szabadba kerülése révén.”

A dokumentum kiemelt része, ahol a veszélyes anyagokat és technológiákat sorolják, melyek között szerepel a festő és lökhárító részlegben használt festékek, higítók, a földalatti tartályparkban tárolt benzin, ablakmosó folyadék, váltóolaj, hűtőfolyadék, klímagáz, továbbá a targoncák üzemanyagát képező PB-gázt tartalmazó földalatti tartály, vagy a 6000 literes benzinkonténer. Ugyancsak ide sorolták az emisszió labor palacktárolóját és még két 130 köbméteres földalatti PB-tartályt is. Az anyagban térképmellékletben jelölték meg a veszélyes anyagok tárolási helyeit, a védőrendszerek leírását, a mentesítő anyagok bemutatását, kockázatelemzéseket. A dokumentum tartalmazza egy kifejezetten ipari baleseti helyezetek modellezésére készített kijutási és következményelemzési szoftvert, mellyel a katasztrófavédelmi következményeket lehet elemezni. Az elemzés egyik legkülönlegesebb része, ahol olyan külső hatásokról írnak, mint a repülőgép becsapódás, villámcsapás, talajsüllyedés, földcsuszamlás, földrengés, illetve tűz, vagy robbanás a szomszédos gyárban. A biztonsági elemzés az esztergom.hu honlapon a hírek rovatban olvasható el teljes egészében.