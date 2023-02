A Pilisi Parkerdő legújabb közleményében olvasható, hogy az erdők a Föld vízgazdálkodásának kiemelkedő szereplői, az erdősült vízgyűjtő területen a világon hozzáférhető víz 75 százalékát adják és az is fontos, hogy a világ nagyvárosai egyharmadának ivóvízkészlete jelentős részben erdőterületekről származik.

A klímaváltozás erdők természetes vízháztartására gyakorolt hatása az erdőgazdaság illetékességi területén is tapasztalható. A csapadékeloszlás szélsőségessé vált és egyre többször láthatjuk, hogy rövid idő alatt olyan nagy mennyiségű csapadék hullik, ami egyszerűen „elfolyik”, a talaj nem képes azonnal befogadni. A lezúduló víz ráadásul eróziót is okoz, továbbá kárt tesz az erdei infrastruktúrában is.

Aztán a csapadékban gazdag, intenzív és rövid időszakokat hosszú aszályok és kánikula váltja fel, ami egyre növekvő kihívást jelent az erdei ökoszisztéma élővilága számára. A Pilisi Parkerdő a klímaváltozásra reagálva stratégiai célként tűzte ki a területén lévő vizes élőhelyek megőrzését, megújítását, illetve újakat is szeretne létrehozni.

A hegyvidéki vizes élőhelyek helyreállítását 2008-ban kezdték el a „Parkerdő természetesen” program keretében, természetes, „természetszerű” vizeket, illetve mesterséges tározókat egyaránt felújítottak. Utóbbiakról érdemes tudni, hogy alapvetően az erdőgazdálkodás és vadállomány támogatására hozták létre őket, hogy például vaditatóként, dagonyázóhelyként vagy csemetetermelés céljából hasznosítsák őket, de mára már természetes elemeivé váltak a helyi ökoszisztémának.

Érdekesség, hogy ennek a programnak a keretében újult meg a Miklós-deák-völgyi tó Pilismarót határában, az Apát-kúti-völgy tórendszere Visegrádnál és Hajagvölgyi-forrás, amely egy kis erdei tavacskával gazdagítja a környezetét. Mindezek mellett a Parkerdő a Magyar Biodiverzitás-kutató Társasággal közös fajmegőrzési programot indított: az ilyen élőhelyek egyik fontos lakója, a gyepi béka pilisi állományainak megmentésére.

A Parkerdő szerint az erdők vízvisszatartási képessége a klímavédelmi oldalról azért is fontos, mert a fák a talajban összegyűlő víz, csapadék egy részét elpárologtatják, és visszajuttatják a levegőbe. Így javul a levegő minősége, csökken a hőmérséklete, fenntarthatóvá válik a víz körforgásának folyamata, ráadásul a fák szűrik és tisztítják a vizet. Az erdők ezen túl a víz visszatartásával növények és állatok számára hasznosíthatóvá teszik a csapadékot.