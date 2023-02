Boldogan mutatták a győzelmüket bizonyító fa malacot egy bárddal a hátában a PigEgylet tagjai. A csapat ráadásul nemcsak a legjobb böllérnek járó díjat zsebelhette be, de a zsűri döntése szerint a legjobb sült vért, és a legjobb hurkát is ők készítették. Pedig egyáltalán nem ment gördülékenyen a felkészülés a versenyre. Soltész Babett, a csapat egyik szervezője elárulta, hogy volt olyan pillanat, amikor úgy volt, nem is vesznek részt a megmérettetésen.