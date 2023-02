Barcsa Pál neszmélyi művész fogpiszkálóval vitte fel a fatáblákra a festéket, hogy azok még intenzívebb, vibrálóbb látványt nyújtsanak. A kiállítást Szentessy Éva, a helyi iskola egykori igazgatója, és nem utolsó sorban a festő jó barátja nyitotta meg.

– A kiállítás címe: Itthon vagyok. Az üzenet tartalma gazdag. A fő falon szakrális jellegű képeket látjuk, amelyek az európai keresztény kultúrához kötnek bennünket. A világhoz való további kapcsolódása a természet. A lélek, a szellem ott él a hegyekben, a vizekben, fákban, bokrokban, virágokban – mondta Szentessy Éva, aki kiemelte, hogy a festőnek egyik szenvedélye a borászat, szőlészet, így nem is meglepő, hogy az egyik visszatérő fő motívuma is ehhez kapcsolódik. De feltűnnek a határban honos kökénybokrok életének különböző fázisai, illetve a szőlőjében élő cseresznye- és meggyfák is.