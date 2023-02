Az önkormányzati képviselő-testület legutóbbi ülésére megbízott vezetőként készített beszámolót Kákonyi Gellért az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár elmúlt évéről. Az önkormányzati közművelődési és közgyűjteményi intézmény kultúrházi, könyvtári, galériai és filmszínházi feladatokat lát el, lehetőségeihez mérten szervezi, segíti a város civil, szabadidős nonprofit programjait. A hétfős létszámkeret betöltött, a csapat feladata szerteágazó.

A létesítmények közül a Viscosa-lakótelepi művelődési központ régen húzódó alapos felújítása a tervek szerint idén befejeződik. A jelenlegi bázison, a főutcai volt általános iskola épületében felnőtt- és gyermekkönyvtár, tükörfalas próbaterem, ingyenes Internet, nyilvános, korlátlan wi-fi is várja az érdeklődőket. A városháza alagsorában működő Kernstok Galéria nem csak kiállítóhely, közösségi térként is fontos szerepet tölt be.

A napokban fejeződött be a Nyergesi János Emlékház és Tájház felújítása, zajlik a látnivalók helyrerakása. A Térségi Közösségi Ház irodaház, rendezvényház, itt működik a 10's Mozi. A felújított Kernstok-villa közösségi eseményeknek, hangulatos kiállításoknak tud helyet adni. A régi köztemetővel szemközti Civilek Háza működése a megnőtt rezsiköltségek miatt novembertől szünetel, várhatóan a fűtési szezont követően nyit ki újra.

Az intézmény gazdálkodása a költségek emelkedése ellenére is stabilnak mondható, a működési bevétel az elmúlt esztendőben 12,9 millió forint volt. A képviselő-testület elfogadta a 2022. évi tevékenységről szóló beszámolót. Az idei munkaterv a 2023. évi önkormányzati költségvetés elfogadása után módosulhat.