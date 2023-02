A béke az élet

A rendezvény után a közösségi házban vendégelték meg a meghívott vendégeket, ahol Erős Gábor országgyűlési képviselő mondott pohárköszöntőt. Az Ukrajnában zajló háború kapcsán kijelentette: most az a legfontosabb, hogy örüljünk annak, hogy béke van, ami egyben az életet is jelenti. Jásdi Balázs hangsúlyozta, hogy több éve kezdték el hirdetni, hogy nemcsak az elesett, hanem a hazatért katonák is ugyanúgy hősöknek számítanak. Emiatt fontosnak tartja azt is, hogy az emlékművekre a megmenekültek, hazatértek nevei is felkerüljenek.