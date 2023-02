Közös nyelven

Szücsné Posztovics Ilona és Farkas Gábor is kiemelte: a fiatalok áldozattá válását is sikerülhet az együttműködéssel jelentősen csökkenteni. Ehhez pedig meg kell őket szólítani. Olyan csatornán, ahol ők mozognak, és olyan nyelvezettel, amely segítségével a leghatékonyabban eljut az információ hozzájuk. A rendőrség az elkövetési módokra is ráirányítja a figyelmet annak érdekében, hogy csökkenjenek a jövőben a fiatalok sérelmére elkövetett bűncselekmények.