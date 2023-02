A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium tájékoztatása szerint a délelőtti órákban egy erősebb földrengés rázta meg Horvátországot. Magyar idő szerint 10 óra 48 perckor egy 4,9-es erősségű rengés pattant ki Krk-sziget közelében. A rengést Magyarországon, a Bakonyban is lehetett érezni. A csókakői mérőállomáson is kilengett a műszer. Erről árulkodik az obszervatórium közösségi oldala is. Mint írták, a rengés a jelenlegi becslések szerint 6 kilométeres mélységben történt.

A horvátországi rengés 10 óra 48 perckor történt. A csókakői szeizmogramon az időeltérést az okozza, hogy az időskála világidőben [UTC] értendő, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.) A Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjában működő automatikus földrengés detektáló rendszer mind a hazai, mind a külföldi állomások valósidejű adatait felhasználja, írták honlapjukon.