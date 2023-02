Ella néni Veszprémben tanítóképzőt végzett, ahol életre szóló barátságokat kötött. Négyen még mindig tartják a kapcsolatot. A képző elvégzése után a jelenlegi Móra Ferenc Általános Iskolát, a korábbi I. sz. majd Mező Imre Általános Iskolát jelölték ki számára a munkavégzés helyéül, így került Tatabányára 1953-ban.

Nagyon szerette a hivatását, 37 évig tanított az iskolában, innen is ment nyugdíjba. Férje is pedagógus volt, a szakmunkásképzőben oktatott szaktárgyakat. Bár most már egyedül él, gyermekeire bármikor számíthat. Szerető és összetartó család támogatja, unokákkal, hét dédunokával. Bár munkája, családja Tatabányához kötötte, kedves szülőfalujától, Bakonygyiróttól sem kellett elszakadnia: minden májusban leköltözik a családi házukba és fél évig élvezi a csendet, a friss levegőt, a szép tájat – olvasható Szücsné Posztovics Ilona polgármester bejegyzésében.