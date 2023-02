A tatabányai Vadorzó aknában történt sújtólégrobbanás sok ártatlan életet követelt. Nemcsak Tatabánya lakosságát és az egész bányászközösséget rázta meg a szörnyű tragédia, hanem az egész országot is.

1987. február 17-én a Dolgozók Lapja e címmel adta hírül a tragédiát: Súlyos bányaszerencsétlenség a tatabányai Xll/a aknán.

A Tatabányai Szénbányák Keléti—I. Bányaüzeme XII/a aknájában csütörtökön 12 óra 40 perckor sújtólégrobbanás történt. A bányamentők azonnali beavatkozással, gyors és jól szervezett műszaki intézkedésekkel, 19 bányászt kimentettek. Őket a tatabányai kórházba szállították, öten elsősegélynyújtás után hazatérhettek. 14 bányászt kezelnek, állapotuk nem súlyos, várhatóan néhány napon belül elhagyhatják a kórházat. A szerencsétlenségnél életét vesztette 17 bányász, 9 sorsa ismeretlen. A mentési munkálatok tovább folynak. A robbanás keletkezésének okát szakértők bevonásával vizsgálják.

– olvasható a cikkben, amely megrázó soraiból is jól érződik az, hogy ezekben az órákban még mindenki reménykedett abban, hogy a kilenc nyomtalanul eltűnt személyt élve ki tudják majd hozni a romok alól. A február 18-i szám címlapja továbbra is a bányamentők fáradtságos munkájáról adott hírt. Nem volt ez másképpen február 21-én sem. Továbbra is eltűnt társaikat keresték a bányászok.

Hétfőn már ötödik napja folyt Tatabányán a Keleti II. Bányaüzem XlI/a aknájában a küzdelem, hogy hozzáférjenek a robbanás központjához, megtalálják és a felszínre hozzák a frontfejtésben rekedt kilenc bányászt. Fáradt, kimerült műszakiak tartottak ügyeletet és irányították a mentés minden mozzanatát. Vasárnap hat mentőraj dolgozott, őket támogatta az akna ötven bányásza, akik anyagokat: a biztosításhoz szükséges fát, TH-íveket, motorokat szállítottak a helyszínre. A munka műszaki és anyagi feltételeinek biztosításán kívül, a megsérült vágatok helyreállítását végezték.

– adta hírül a Dolgozók Lapja.