A Kultúrotthon ezúttal is megtelt, mialatt egymás után csendültek fel Román Géza vezényletével a lendületes dallamok. Klinger Tamás polgármester mellett Fülöp István, a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője is köszöntötte a látogatókat, s kívánt boldog új évet 2023-ra. Román Géza, az együttes vezetője többek között bemutatta az új tagokat is.