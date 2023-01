A szervezők sok résztvevőre, közreműködőre számítanak, ugyanis egységben az erő, tehát, ha minél többen vannak, akkor nagyobb eredményt érhetnek el, sőt a példájuk is ragadósabb lehet. Azt kérik, hogy aki komolyan gondolja, hogy szeretne segíteni, az írjon egy e-mailt a [email protected] címre.

A Szemétirtók biztosítják a zsákokat és megszervezi a hulladék elszállítását is, ellenben kesztyűről, szerszámokról viszont a résztvevőknek kell gondoskodniuk. Egy gereblye és egy pár gumicsizma is hasznos lehet, feltéve, ha valaki bele kíván menni a patakmederbe is.