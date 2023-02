Hozzátette, döntése okán bizonyára sokaknak okozott csalódást, de leginkább őt érte sérelem a megváltozott önkormányzati helyzet miatt.

Hamarosan kiírják az időközi választást

Szabó Mihály főállású alpolgármester bejelentését a Helyi Választási Bizottság elbírálja a döntést, amelyet a jegyző hív össze. Ezután kiírják a szükséges időközi választást is. Időpontját a választási törvény a mandátum megüresedését követő 120 napon belül határozza meg, amely áprilisban várható. Az érintett 4. számú választókerület lakosait postai úton tájékoztatják. A bányászváros azonban nem maradt alpolgármester nélkül: továbbra is társadalmi megbízatású alpolgármester Rajnai Gábor (OLPK).

– Az utóbbi időszakban gazdasági válságmenedzselésben vettem részt. Először a világjárvány állított váratlan feladatok elé, most pedig a szomszédos háború és az ebből adódó gazdaság helyzet miatt nem tudom tovább szívvel-lélekkel ellátni az alpolgármesteri feladatokat – indokolta meg döntését az egykor jobbikos színekben induló képviselő. Hozzátette azt is, nem egy hirtelen meghozott döntés alapján nyújtotta be felmondását és kereste fel január kilencedikén Lazók Zoltán polgármestert.