Módosították a pontszámítás szabályait, és jövőre, ahogy azt a hirado.hu is írja, már nem lesz kötelező a nyelvvizsga sem a diploma megszerzéséhez. A felvi.hu folyamatos tájékoztatást nyújt. A jelenleg fellelhető információkat próbáltuk összegyűjteni.

Változásokra számíthatnak a felvételizők a 2023. szeptemberben induló képzések pontszámítási szabályaiban is. Alapképzésre és osztatlan képzésekre jelentkezőknek általános felvételi követelményként nem lesz már kötelező, hogy legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek. Az érettségi követelmények esetében adott szakoknál az intézmények a már megjelentekhez képest elfogadhatnak középszintű érettségit is az emelt szintű helyett. Ugyanakkor az általános felvételi követelmény megszűnése nem jelenti azt, hogy mostantól nem kell emelt szintű: az érettségi pont számításához vagy a magasabb pontszám eléréséhez (többletpont miatt) továbbra is szükséges lehet.

Az érettségi pontok számításakor továbbra is érvényes, hogy egyes képzési területeken vagy szakokon meghatározott tárgyból vagy tárgyakból emelt szintű eredménnyel kell rendelkezni. Az erre vonatkozó információk is fellelhetőek a felvi.hu-n. Az osztatlan képzésben például az állatorvosi szakra jelentkezőknek biológiából és kémiából emelt szinten kell teljesíteni. Ahogy az erdőmérnököknek is szükséges egy tárgyból.

A felvi azonban leírja: a felsőoktatási intézmények a 2023-as általános eljárásban eltérhetnek az emelt szintű feltételtől, azaz megelégedhetnek akár a középszintű teljesítménnyel is. Így ugyanarra a szakra intézményenként más és más feltétellel lehet bekerülni. Az is tény: egy emelt szintű érettségiért többletpont jár (jó eredmény esetén), így jelentősen növelheti a felvételi összpontszámot és azzal a bejutás esélyét is – ráadásul emellett tudásalapot is nyújt a majdani felsőoktatási tanulmányokhoz.

Megszűnik a jogszabályi minimumponthatár is. Eddig alapképzésen és osztatlan képzésen 280, felsőoktatási szakképzésen 240 és mesterképzésen 50 pont volt. Jövőre tovább változik a felvételirendszer. A változásokkal az egyetemek és főiskolák nagyobb szabadságot kapnak a felvételi követelmények meghatározásában.

A pontszámítás alap- és osztatlan képzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén továbbra is 500 pontos rendszerben történik, ebből azonban 100 intézményi pont lesz, amelyben lehet szóbeli vagy gyakorlati vizsga, de többlet pontot adnak majd egyebek mellett a munkatapasztalatért és a külföldi gyakorlatért is. A jelentkező pontszámát továbbra is a számára legkedvezőbb módon számítják ki. Az emelt szintű érettségi vizsgát az intézmények egyes szakjaikon előírhatják, de nem lesz egységesen kötelező eleme a felsőoktatásba való bejutásnak.

A legtöbb egyetem most dolgozza ki a felvételirendszert. Sok helyen több szakon is könnyítenek, de sok képzésnél továbbra is követelmény lesz az emelt szintű érettségi. A pontszámítási rendszer átalakulása mellett 2024-től nem lesz kötelező a nyelvvizsga sem a diploma megszerzéséhez, bár a sikeres érettségi vizsgához továbbra is kötelező lesz egy választott idegennyelv.

A tatabányai székhelyű Edutus Egyetem már meghatározta az általános és szaknyelvi vizsgát kiváltó követelményeket a következő időszakra, a jogszabályváltozás alapján.

− A 2022/2023-as tanévet megelőzően záróvizsgát tett, de az erről szóló tanúsítványt nyelvvizsga hiánya miatt átvenni nem tudó hallgatók számára az okleveleket a jogszabályi előírásnak megfelelően kiadjuk. Ez jelenleg már folyamatban van − mondta érdeklődésünkre Némethné dr. Gaál Andrea rektor.

− A mostani tanévben záróvizsgázó hallgatók számára az oklevél kiadásához sem nyelvvizsga követelményt, sem egyéb intézményi nyelvivizsga-követelményt nem ír elő az egyetem. Ugyanakkor minden alapképzésnek része a szakmai idegen nyelvi képzés, így a nyelvi tárgyak sikeres teljesítése természetesen továbbra is a záróvizsgára bocsátás feltételét képezi. Hozzátette, hogy a következő, vagyis a 2023/2024-es tanévben vagy azt követően záróvizsgázó hallgatók esetében az Edutus Egyetem nem ír elő nyelvvizsga követelményt az oklevél kiadásához, de belső nyelvi vizsgát igen. Az utóbbi igazodik az adott szak sajátosságaihoz, és kiváltható lesz nyelvvizsga bizonyítvánnyal.

Az erre vonatkozó részletszabályok az egyetem honlapján olvashatók, érdemes átböngészni azoknak is, akik itt szeretnék folytatni tanulmányaikat.