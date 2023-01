Boglári Zoltán tatai önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán jelentette be, hogy kezdeményezte az önkormányzatnál a Zöld Kerekasztal összehívását, a városban szilveszterkor tapasztaltak miatt. Mint azt elsőként megírtuk, a városban, ahol a téli időszakban be van tiltva a tűzijátékozás (a külterületeket leszámítva), hangos petárdázással, durrogtatással búcsúztatták sokan 2022-t és a vadludakat, amelyeket elüldöztek a hangos ropogások.

A képviselő, aki a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke is, javasolta, hogy a Zöld Kerekasztal ülésén hallgassák meg a Magyar Madártani Egyesület (MME) Tatai Csoportjának, a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesületnek és az Által-ér Szövetség képviselőinek tájékoztatóját a történtekkel összefüggésben, valamint hogy a rendőrség is képviseltesse magát a megbeszélésen.

Még nagyob lett a ramsari terület

Az Öreg-tó Európa egyik legkülönlegesebb vízimadár telelőhelye, hiszen a kontinensen máshol nem látni egy város közepén gyülekezni több tízezer vadludakat, récéket, sirályokat és más vízimadarakat. A tó a távoli északról a Kárpát-medencébe érkező vadludaknak az egyik legkedveltebb pihenőhelye, amelynek védelmét helyi, országos és nemzetközi jogszabályok egyaránt biztosítják. A tavat és környezetét 1989-ben vették fel a Ramsari Egyezmény nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyeinek jegyzékére. A 2006-ban történt jelentős bővítés óta a „Tatai tavak” elnevezésű ramsari területhez hozzátartozik a közeli Réti-tavak, a Fényes-források és Ferencmajori-halastavak térsége is, összesen 1.897 hektáron, írják a Tatai Vadlúd Sokadalom honlapján.

Musicz László, az MME Komárom-Esztergom vármegyei helyi csoportjának tiszteletbeli elnöke a Kemma.hu-nak a minap azt mondta: elkényelmesedtek, ezért volt most több a tűzijáték Tatán, mint az elmúlt 4 évben, és hogy okulni kell a történtekből és tudatosabban kell készülniük az idei év végére. A Száz Völgy Természetvédelmi Egyesülettel már össze is ültek, hogy egyeztessenek. A tiszteletbeli elnök célként foglamazta meg, hogy a többi természetvédelmi egyesülettel, az önkormányzattal és a rendvédelmi szervekkel is egyeztetni szeretnének. Ebben minden bizonnyal a Zöld Kerekasztal remek lehetőséget is teremthet.