Mint mondta, az is fontos, hogy Tata szomszédos településein, a vadludak többi pihenőhelyein is figyeljenek a madarakra. A továbbiakban a rendőrség, a katasztrófavédelem és a polgárőrség is elmondta, miben tudja támogatni a természetvédőket.

– Pótalkalom, póthely, pótidő. Kell a tataiaknak egy olyan pótszilveszteri ünnepet, tevékenységet találnunk, ami a tűzijátékozást ki tudja váltani – összegezte a lehetséges megoldást Michl József polgármester a megbeszélés végén. Hozzátette, a következő alkalommal, februárban osztják majd ki a feladatokat.