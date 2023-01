Fotósaink novemberben is jelen voltak a megye legnagyobb eseményein, hogy aztán fotók formájában titeket is elkalauzolhassunk, koncertekre, kiállításokra, beruházásokra, vagy éppen a Tatai Vadlúd Sokadalomra. 9 galériát hoztunk most nektek, hogy felelevenítsük, mik is történtek az év 11. hónapjában Komárom-Esztergom megyében.