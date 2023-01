A helyszín Budapesten az Aquaworld Resort. Bolyki Bence, az Agroinform.hu portálvezetője, a PREGA főszervezője elmondta, hogy a nagyszabású rendezvényen csaknem száz előadó szólal fel, és több, mint 800 résztvevőt várnak, már a megyéből is jelentkezett több érdeklődő. A fókuszban a hatékony mezőgazdasági termelés és a már bevált gyakorlatok bemutatása áll. Fontos, hogy minden gazdálkodónak magának kell megtalálnia a saját útját a hatékonysághoz, amihez ma már megkerülhetetlenek az adatalapú döntéstámogatást nyújtó digitális megoldások. A konferencia előadói és kiállítói mindezt egy helyen tudják bemutatni az érdeklődőknek.

– A résztvevők nemzetközi jó példákat is megismerhetnek, és az előadások, workshopok lehetőséget adnak arra, hogy ezeknek a technológiáknak a gyakorlati alkalmazásához segítséget kapjanak az érdeklődők. A tudatosabb, precíziós gazdálkodásban való előrelépés lehetősége a közeljövőben egyebek közt a nedvességmegőrző, talajkímélő és inputanyag-takarékos gazdálkodás irányában mutatkozik – véli a portálvezető.

A konferencián külföldi szakértők is bemutatkoznak. John P. Fulton, a Nemzetközi Precíziós Gazdálkodási Egyesület (ISPA) elnöke, a The Ohio State University professzora az optimális nitrogéngazdálkodásról és a változtatható vetőmagmennyiségről tart előadást, Kit P. F. Franklin (Harper Adams University) pedig azt mutatja be, hogy emberi kéz érintése nélkül hogyan menedzselhető egy adott mezőgazdasági terület.