Három éve a köznyelvben csak Neowise néven emlegetett üstökös tartotta lázban az országot és egyben a világot, most egy másik kométa foglalkoztatja a közvéleményt. Az MTI nemrégiben megírta, hogy a ZTF nevű periodikus üstökös a számítások szerint legutóbb 50 ezer éve járt erre.

Moczik Csaba, az MCE Felsőgallai Amatőr Csillagász Klub tagja elmondta, hogy manapság a mérési technika már igen fejlett és finom ahhoz, hogy viszonylag sok adat álljon rendelkezésre az üstökösökről is.

– A mért pálya adataiból a csillagászok hibával, de ki tudják számolni, hogy az égitest a mostanit megelőzően mikor járhatott a Naprendszerben. Tudni kell, hogy a kisbolygók és az üstökösök pályáját a nagyobb bolygók igen erőteljesen módosíthatják. Például, ha elhalad a Jupiter mellett, akkor jelentős pályamódosulásra lehet számítani.

Az amatőr csillagász szerint a mostani kométát szabad szemmel, kisebb távcsövekkel gyakorlatilag egy szürkés homályként, foltként fogjuk látni. Mivel aránylag fényes üstökösről van szó, a magját körülvevő gáz összetétele miatt kicsit zöldes árnyalata is lesz, melyet akár vadász távcsövekkel is kényelmesen észre lehet majd venni.

– Ha valaki nem ismeri az eget, nem biztos, hogy rögtön észreveszi. Most a Nagy Medve és a Kis Medve között halad el, később a Zsiráf és a Szekeres csillagképeken át február közepéig eljut a Bikába. Már éjszaka sem nyugszik le, február elejéig nagyjából fényesedik, akkor 5,5 lehet a magnitúdója, majd ahogy távolodik a Naptól, úgy elkezd halványulni, február közepétől pedig már csak távcsövekkel lehet megfigyelni – ismertette.

Egész évben láthatunk égi jelenségeket

Moczik Csaba elmondta, hogy egész évben láthatunk meteorokat, hullócsillagokat, a rajok közül a Perseidák a legismertebbek, melyeket augusztusi éjszakákon figyelhetünk meg. Érdekesség, hogy november 18-án a Leonidák, december 14-én pedig a Geminidák meteorraj maximuma várható. Az amatőr csillagász szerint bizonyos időpontokban a nagyobb planétákat is érdemes szemügyre venni: április végén majdnem éjfélkor fog lenyugodni a Vénusz, melyet a horizont felé egyre jobban vibráló, sárgásfehér fényéről ismerhetünk fel. Idén a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz is jól látható lesz, majd utóbbi kettő bolygó a nyáron „eltűnik”, ősszel pedig átkerülnek a hajnali égboltra. Október 28-án az esti órákban részleges holdfogyatkozás figyelhető meg.

Moczik Csaba hozzátette: február 9-én, csütörtökön 17 órától Tatabányán a megyei könyvtárban ingyenes előadást tartanak, amelyen az érdeklődőknek lehetőséget biztosítanak arra is, hogy távcsővel nézzék meg az üstököst. Emellett havonta lesz amatőr csillagász klub is az intézményben, melyről a könyvtár honlapján, illetve az MCE Felsőgallai Amatőr Csillagász Klub oldalán is lehet tájékozódni.