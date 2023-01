A magyar kultúra napja alkalmából megrendezett ünnepségen átadják a Tata Települési Értéktárba a közelmúltban felvett értékek dísz­okleveleit is. Az elismeréseket Robozné Schőnfeld Zsuzsanna önkormányzati képviselő, az értéktár bizottságának elnöke és Michl József polgármester adta át a közelmúltban.

– Folyamatosan azon dolgoztunk, hogy megkeressük azokat a személyeket, civil szervezeteket, intézményvezetőket, akik valamiféle ajánlással részesei lehetnek az értéktári munkának. De a képviselő-testület részéről is sokszor elhangzott, hogy szeretettel várják az ajánlásokat. Hiszen ők több kapcsolattal rendelkeznek a lakosság felé. Illetve a polgármester kezdeményezésére is nagyon sok olyan témát vetettünk fel, amely értő fülekre talált. Elkezdték a kutatást, a munkát és az értéktárunk gyarapodhatott – nyilatkozta az értéktár bizottságának elnöke. Hozzátette: 2020 óta 11 új értéket vettek fel, összességében pedig jelenleg 35 érték szerepel a Tata Települési Értéktárban, ebből pedig 28 került már be a Komárom-Esztergom Vármegyei Értéktárba.

– Tata annál értékesebb, minél több értékkel rendelkezik. Ezt összegyűjtjük, megőrizzük és az utókor számára átadjuk – tette hozzá.

Tata Települési Értéktár díjazottjai

Szabó Szonja szájjal festő művész

Képei nagy részét akvarellfilccel készítette, pontozásos technikával, de kipróbálta az olaj- és akvarellfestést, valamint a vegyes technikát is. 15 éves korától tagja volt a Szájjal és Lábbal Festők Nemzetközi Szervezetének, képeslapokon, naptárakban is láthatóak alkotásai.

Puhl Aladár mérnök

1888-ban született Tatán. Egyik fő műve a Kálvária-dombon álló söréttorony, a mai Fellner Jakab kilátó tervezése és építésének vezetése.

A Kristály Szálló

A hajdani Esterházy, majd Szarka fogadó a város patinás épülete, legrégibb szállodája. Az Esterházy család építtette a 18. század közepén. Eredeti tervei Fellner Jakabhoz köthetők.

Esterházy idomító intézet és villakomplexum

A Sport utca 33–35. számú telekegyüttesen működött egykor az a versenyistálló-rendszer és tréningtelep, amelynek ikonikus, központi épülete volt az úgynevezett Milne-­villa. Itt lakott a híres tréner, Henry Milne. A ház érintetlen állapotában megmaradt, általa válhat élővé a tatai lovassport históriája.

A tatai lovas hagyomány

Az Ester­házy család élen járt a korszak lovaséletében akár úrlovasként, akár istállótulajdonosként, akár a falkavadászatok révén. Ez a tevékenység monarchiaszerte ismertté tette Tatát. A hagyomány egészen az 1990-es évekig tartott.

Kóthay Ernő festőművész

1952-ben telepedett le Tatán és itt építette fel művészi életművét. Vérbeli koloristaként egyéni festői világot, színek gazdag kifejező erejére építő, valóságos és látomásos életművet alkotott. Művészetszervező tevékenysége is jelentős volt – szakköröket vezetett, alkotótáborokat szervezett, a Magyar Képzőművészek Szövetségének titkári munkáját is ellátta.

A tatai piaristák

A piarista rend tatai történetében nyomon követhető az igények és a lehetőségek folyamatos elemzése, valamint az ifjúság nevelését szolgáló hivatás által vezérelt állandó megoldáskeresés. A piarista gimnázium 1765-től egészen 1948-ig működött, ahol az oktatással nagyban segítették a Tata környéki értelmiség kialakulását.

Fellner Jakab építőmester

A 300 évvel ezelőtt Morvaországban született Fellner Jakab életpályája tatai letelepedésével bontakozott ki és teljesedett ki. Építészeti tevékenységét elsősorban az Esterházy család birtokain végezte országszerte, így vármegyénkben, Tatán is.