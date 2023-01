– A hivatal felújítása már befejeződött, most az orvosi rendelőn dolgoznak – mutatta az épületeket a rédei polgármester, Farkas Lajos. Mint elmondta, sajnos a legtöbb önkormányzati épület nagyon rossz állapotban van, ezért minden lehetőséget, pályázatot megragadnak, hogy rendbe hozzák azokat.

– Sajnos csak lassan tudunk haladni, de úgy néz ki, pár év alatt a legfontosabb problémákat meg tudjuk oldani. Tavaly elkészült a hivatal energetikai felújítása, részben a közel 28 millió forintos belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően. Ezt még tél előtt el tudtuk végezni, így szerencsére nekünk a fűtés is megoldódott. A kazánt a környező park kidőlt fáival, letört ágaival tudjuk fűteni – mutatta a kazánházat és a szépen, sorban sorakozó tüzelőt a település vezetője. Mint mondta: a hivatal felújításával lehetőségük lesz szolgálati lakásokat is kialakítani.

– Ez egy hatalmas épület, amit csak a hivatal nem tölt ki. Az emeletre 30 centiméter vastag hőszigetelést tettek, így akár lakható is. Az egyik részt direkt úgy alakítottuk ki, hogy fürdővel, kis konyhával egy személynek, mondjuk egy pályakezdő polgárőrnek megfelelő legyen – magyarázta a polgármester. A hivatalban kialakítottak egy mozgássérült mosdót, és egy kis konyhát, mert eddig az sem volt az épületben. Elárulta, hogy a helyiséget korábban egeresnek hívták, mert olyan rossz állapotban volt, hogy ki-be szaladgáltak a falon keresztül az egerek.

Közben már az orvosi rendelő épületét mutatta Farkas Lajos. A Magyar Falu Program pályázatán csaknem 7,5 millió forintot nyertek el, amiből növelték az épület energetikai értékét, illetve az eddig nem használt helységek későbbi használatához is elkezdték a szükséges átalakításokat.

– Korábban csak egy létrán keresztül lehetett felmenni a tetőtérbe. Most megemeltük az épület hátsó részét, ezzel ki tudtunk alakítani egy lépcsőházat, amivel kényelmesen fel lehet menni. A tetőtérbe behelyeztünk 10 ablakot is, elkészült az eddig hiányzó ellenlécezés, párazáró fólia került fel a teljes tetőszerkezetre. Ezzel mintegy 140 négyzetméteres, lakható teret kaptunk – sorolta a felújítást a vezető.

Fiatalítani szeretnének

Ha lesz rá lehetőség, pályázat, akkor az orvosi rendelő felett akár egy családnak is megfelelő szolgálati lakást is ki tudnak alakítani. A falu jelenlegi orvosa ugyanis 70 éves és már nem sokig számíthatnak munkájára a rédeiek. De az új rendelő mögötti, régi orvosi rendelő épületét is szeretnék rendbe hozni. Abból is szolgálati lakás lehetne, amiben akár egy pedagógus családot is szívesen látnának. A településen ugyanis óvoda és általános iskola is működik, ahol mindig szükség van a jó munkaerőre. A szolgálati lakás pedig Rédére csalogathatja a jelentkezőket.