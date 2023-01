Megváltoztak a Magyar Honvédség alakulatainak megnevezései a HM (honvédelmi miniszteri) utasítás értelmében. Ez a tatai laktanyát is érinti. A korábban MH 25. Klapka György Lövészdandár név helyett mostantól a MH Klapka György 1. Páncélosdandárt használják. A dandár egyébként a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnoksága alá tartozik.

Ahogy az a honvedelem.hu-n olvasható, az alakulatok új megnevezéseit tartalmazó HM utasítás a hadrendi számokon túl a büszkén viselt történelmi nevekre is kiterjed. Az újítás kiemelt célja, hogy meg- és újjáteremtsék a magyar katona harcos szellemiségét, aminek legfőbb forrása és éltetője a vérrel írt katonai hagyomány.

Emlékeztettek arra is, hogy a gyorsan változó, új világrendben Magyarország biztonságának egyik legfontosabb garanciája egy modern, ütőképes hadsereg, ezért már évek óta tart a korszerű fegyverrendszerek beszerzése, a harctéri követelményeknek megfelelő személyi felszerelések fejlesztése és a katonai hivatást méltóan elismerő illetmények bevezetése. Hozzátették: a modernizálás és korszerűsítés mellett kiemelt feladat a katonák harcos szellemiségének megteremtése is, „amelyet a vérrel írt hagyományok éltetnek”. Magyarország, a Magyar Honvédség azonban nem rendelkezik egy olyan működő, saját történelmi általános- és csapathagyomány rendszerrel, ami szilárd morális értékrendként szolgál a katonák számára, tették hozzá.

Megjegyezték azt is, hogy egy eddig hibásan alkalmazott gyakorlat is megszűnik és a jövőben a hadrendi számot megelőzi a névadó. A név és számválasztás hátterében az a megfontolás állt, hogy a hadrendi számnak egy előző dicső harcoló alakulatra kell utalnia, a névadónak pedig egyértelműen magyar katonahőst kell választani. Ilyen például a korábbi MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred új elnevezése: MH Dánielfy Tibor 205. Rakétaezred. Ezen elv egy része Tatán már adott volt, hiszen Klapka György nevét viselte eddig is az alakulat.

A mostantól érvényes elnevezések a Magyar Honvédségnél

Szárazföldi Parancsnokság: MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár (Debrecen), MH Klapka György 1. Páncélosdandár (Tata), MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár (Hódmezővásárhely), MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred (Debrecen), MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred (Szentes), MH Sodró László 102. Vegyiharc Ezred (Székesfehérvár), MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred (Budapest).

Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság: MH vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár.

Légierő Parancsnokság: MH 47. Bázisrepülőtér, MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár, MH Kiss József 86. Helikopterdandár, MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred.

Tartalékképző és Támogató Parancsnokság: MH 1. Területvédelmi Ezred, MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred, MH 3. Területvédelmi Ezred, MH 4. Területvédelmi Ezred, MH 5. Területvédelmi Ezred, MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred, MH 7. Területvédelmi Ezred, MH Anyagellátó Raktárbázis, MH Lahner György 2. Ellátóezred, MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság, MH Geoinformációs Szolgálat, MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság.

Kiberműveleti Parancsnokság: MH Kiber- és Információs Műveleti Központ

Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság: MH Altiszti Akadémia, MH Ludovika Zászlóalj, MH Béketámogató Kiképző Központ.