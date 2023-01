A beszámolóban említette, hogy a 2020-as évhez képest 2021-ben sikerült növelniük számos területen az eredményességi mutatókat. Pilismaróton nem jutott a tudomásukra olyan bűncselekmény, amely alapvetően befolyásolta volna a közbiztonsági helyzetet. Bejelentette, hogy 2022-re sikerült feltölteni a Dömös-Pilismarót térségére vonatkozó négy körzeti megbízotti helyet, ugyanis a létszám két éve a felére csökkent. Azt kérte a testülettől, hogy továbbra is támogassák a rendőrség munkáját és kijelentette, hogy minden kérésre nyitottak.

Hunyadi Balázs polgármester hozzátette, hogy volt olyan előadáson, ahol köz- és közlekedésbiztonsági kérdéseket is tárgyaltak, illetve Debreczeni Istvánnal is egyeztetett a helyi közlekedési viszonyokról. Elmondta, hogy ugyan felmerült az ötlete a fix traffipaxnak a kihelyezése is, ugyanis közismert, hogy nagy a forgalom a községet átszelő 11-es úton és a sofőrök egy része a megengedett sebességnél gyorsabban halad. Viszont a készülék telepítésének költségei rendkívül magasak lennének, továbbá a rendőrségi statisztika sem indokolja a kihelyezését.

Hunyadi Balázs tájékoztatót tartott a 2024 első félévéig szóló gazdasági, fejlesztési programról, ami tulajdonképpen egy válságmenedzsment terv. A dokumentum a jelenlegi viszonyok és nehéz helyzet tükrében azt tartalmazza, hogyan bonyolítsák le a pályázatokat, illetve hogyan őrizze meg az önkormányzat a likviditást. A képviselők döntöttek továbbá arról is, hogy jogszabályi kötelezettségnek megfelelően együttműködési megállapodást kötnek Pilismaróti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, illetve a polgármesteri hivatalban elektronikai eszközök beszerzéséről is. Utóbbira azért van szükség, mert a hivatali szerverek már elavultak és cserére szorulnak, illetve három laptopot is vásárolnának, mellyel lehetőséget biztosítanának a hivatali dolgozóknak az otthoni munkavégzésre is.