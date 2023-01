A csarnokról

Az impozáns tatabányai csarnokot bő egy éve, tavaly január 12-én adták át. A létesítmény alapkövét 2020. január 29-én rakták le. A bruttó 24 milliárd forintból felépülő aréna 6000 férőhelyes, 3562 ülés lesz megtalálható a fix vasbeton nézőtéren, illetve 2496 a mobil teleszkópos lelátón. A kormány a Modern Városok Program keretében hét éve kötött együttműködési megállapodást a megyei jogú város önkormányzatával, amelyben egy új multifunkcionális sportlétesítmény felépítése is szerepelt. A csarnok egyébként a tavalyi férfi kézilabda Európa-bajnokság tartalékhelyszínei közt is szerepelt. Az építők ügyeltek arra is, hogy a környezet kellőképpen zöld és barátságos legyen, ennek érdekében 500 új fát ültettek el a beruházáshoz kapcsolódva. Ebből 375-nek a csarnok környezetében találtak helyet, 125-öt pedig a város közterületein ültettek el.