Havrancsik Tibor polgármester, egyesületi tag elmondta, hogy az érdeklődő tulajdonosok előre jelezhették, hogy szeretnék-e az áldást. Természetesen azoknak is lehetőségük nyílt a hagyományos szertartásra, akik nem tagjai a szervezetnek.

A gyülekező után a szalézi atya vezetésével járták végig a pincéket, a szentelések vendégül látták az érdeklődőket, akiket a kötetlen beszélgetés során borokkal, süteményekkel és pogácsával is megkínáltak. Az eseményen nemcsak a borosgazdák vettek részt, több érdeklődő és arra járó lakos is csatlakoztak a jelenlévőkhöz, így a program közösségépítésnek is tökéletes volt. Egyébként a bor védőszentjének napjához több hagyomány is fűződik Magyarországon, mint például a szőlőszentelés, a metszett szőlő vízbe helyezése és egymás borainak megkóstolása. Érdekesség, hogy Vitális Gábor az utolsó helyszínen néhány szőlővesszőt is megáldott, mely szintén hagyomány itthon.