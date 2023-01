Számos zarándoklat, nagyrendezvény és magas kvalitású esemény alkotó résztvevője, karvezetője, hangszerese és szóló énekese, gyakran szónoka is. Árpádot gyakran hallhatjuk énekelni és beszélni is stúdióbeszélgetésekben, rádióinterjúkban, hozzászólásokban. Pálmai Árpád értékközvetítő munkája, bármely téren is működik, mély hagyománytiszteletből táplálkozik. Vallja, hogy ki-ki a rá bízott talentumokkal szolgálhatja a Teremtő Istent, és hogy a zenével is lehet evangelizálni.