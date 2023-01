Bár idén még havat nem látott Komárom-Esztergom vármegye, kerestünk egy olyan évet, amikor azért volt hó télen.

Húsz évvel ezelőtt, 2003 január 8-én térdi érő hóban araszolt a fél megye. A 24 Óra akkori beszámolója szerint a fehér csapadékot ónos eső előzte meg: 3-án délig esett az eső, így a síkosság megelőzése miatt kiszórt sóra ráfagyott a víz.

Forrás: 24 Óra

Néhány nap múlva, 8-án pedig megérkezett a hó is, több útszakasz is veszélyessé vált. A hóátfúvások miatt úttorlaszok keletkeztek például az 1-es főúton, a Bakonyalján - utóbbi térségben, Akán a diákok nem is mentek iskolába.

A tél kitartó colt, és napokig tartott az utak síkosságmentesítése, az utak járhatóvá tétele. Ráadásul a hideg is nehezítette az életet: az almásfüzitői vasútállomáson a mínuszok miatt váltóellátási gondok voltak,