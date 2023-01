Juhász Márton, a kötet egyik szakmai tanácsadója elmondta: a kiadvány egyszerre szolgálja a turisztikai és idegenforgalmi célokat, valamint a szakmát is, hiszen Észak- és Dél-Komárom természeti értékeit, flóráját és faunáját mutatja be, írja a komarom.hu

A számos színes fotóval teletűzdelt füzetből a helyi védett területek mellet, az oltalom alatt álló, Komáromban megtalálható növényeket, rovarokat, hüllőket, madarakat és emlősöket is megismerhetünk, de megtudhatjuk azt is, hogy környezetvédelmi szempontból miért számít országos viszonylatban is kuriózumnak a Monostori erőd és környéke.

A ZöldKomárom füzetben a fentieken túl ajánlott túra- és kirándulóútvonalakat is találunk majd, de külön fejezet szól a ZöldKomárom alkalmazás használatáról is. A szerkesztők ezeken felül olyan kiváló kirándulóhelyeket is a figyelmünkbe ajánlanak, mint a szőnyi-szigetek, a Szent Pál-sziget, vagy épp a Rüdiger tavak. A ZöldKomárom kiadvány a tervek szerint a tavasz elejétől lesz hozzáférhető.