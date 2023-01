Cukorbetegeknek szánt injekció után érdeklődtünk egy tatabányai patikában, ám nem kapni. Ez nem csoda, mert sokan fogyókúrához használják ezeket, így azoknak a betegek, akiknek igazán szükségük lenne rá, nehezen tudnak hozzájuk jutni.

A Bors írta meg a napokban, hogy Tatár Csilla műsorvezető hosszú posztban fakadt ki azon sztárok miatt, akik ezeket a gyógyszereket használják, hogy jobb formába kerüljenek. A népszerű tévés azért lett dühös, mert a családjában van cukorbeteg, akinek az orvos által felírt gyógyszerét gyakran ő váltja ki.

Ezt az injekciót felfedezték maguknak azok, akik fogyni akarnak és ezért országos hiánycikk lett. Így a valódi betegek nem tudnak hozzájutni. Természetesen a műsorvezető is híve az egészséges életmódnak, amit többször is megmutat követőinek, de láthatóan elhatárolódik az ilyen fajta kiskapuk kihasználásától.

− Ma a gyógyszertárban a gyógyszerész szó szerint ezt mondta: boldog-boldogtalan szúrja magába. Országos hiánycikk lett. Így a valódi betegek nem tudnak hozzájutni − mérgelődött a műsorvezető.

A drkelemencsaba.hu szerint egyébként például a liraglutid sem csodaszer, mert még azoknak is figyelniük kell a megfelelő étrendre és edzésre, akik okkal szedik. Nem szabad szedni, ha valaki terhes vagy szoptat, ha például máj- vagy veseproblémái vannak, és ellenjavalt akkor is, ha valakinek volt hasnyálmirigy-gyulladása, esetleg a családjában vagy nála medulláris pajzsmirigyrák vagy 2A vagy 2B többszörös endokrin neoplasia szerepel. Folytonos ellenőrzés is kell mellé, főleg egyéb, inzulinnal vagy inzulinszekréciót fokozó szerrel szedik, hogy elkerüljék a hipoglikémiát, vagyis a túl alacsony vércukorszintet. Az ominózus injekció gyártója szerint az pajzsmirigydaganatot, rákot is okozhat, ezt klinikai vizsgálatok egereknél például kimutatták.

A betegtájékoztató szerint a szemaglutid hatóanyagot tartalmazó másik injekció túl magas vércukorszint esetén segít a szervezetnek a vércukorszint csökkentésében, de csak ilyenkor csökkenti a vércukorszintet, valamint segíthet a szívbetegség megelőzésében. Akkor javasolják a használatát, ha a megfelelő vércukorszint-szabályozáshoz csupán a diéta és a fizikai aktivitás nem elegendő, és a beteg nem szedhet metformint (egy másik cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszert) például. Ez a gyógyszer nem ajánlott gyermekek és 18 évesnél fiatalabb serdülők számára, mert biztonságosságát és hatásosságát ebben a korcsoportban még nem igazolták. Gyermekvállalás előtt legkésőbb két hónappal abba is kell hagyni a szedését, és azt se tudni, bejut-e az anyatejbe, szoptatós anyák ezért nem is alkalmazhatják.