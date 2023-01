A 2008-as pénzügyi krízis előtti évben még átlagosan 10,3 éves járműveket birtokoltak a magyarok, majd a válság hatására elindult egy negatív trend, melyet azóta sem sikerült megfordítani. A 2021-es esztendőt összegző kiadványából kiderül, hogy két éve a járások csaknem héttizedében az autópark átlagos kora meghaladta az országos átlagot. A Komáromi, Tatai és Tatabányai járásokban jellemzően 14,5–15,5 évesek, az Esztergomi és Oroszlányi járásokban 15,6–16,4, míg a Kisbéri járásban 16,5–17,2 évesek voltak a járművek.

Bereczki Gábor is tapasztalja, hogy egyre idősebbek az autók és ahogy az életkoruk emelkedik, úgy egyre nehezebb a fenntartásuk is, mivel fokozatosan jelentkeznek rajtuk a problémák. Megjegyezte, hogy a műszaki vizsgáztatás során találkoznak olyan korosabb, 400–500 ezer kilométert futott kocsikkal is, amelyek a károsanyag-kibocsátás mértéke, vagy a részecskeszűrő állapota miatt nem kaphatják meg a papírokat.

Felidézte, hogy a 2008-as világválság utáni években előkerültek olyan idős modellek is, melyek akkoriban jellemzően már a bontóban kötöttek ki. A krízist követő esztendőkben a legtöbb ember nem engedhetett meg magának egy új autót és kénytelenek voltak beérni a leharcolt járgányokkal. Bereczki Gábor egyébként arra számít, hogy az átlagéletkor a következő években is tovább fog emelkedni.

A KSH kiadványa szerint 2021 végén a természetes személyek által üzemben tartott személygépkocsik ezer lakosra jutó száma 374 darab volt, ez az érték 37 százalékkal több a 2010-es esztendő végén mért adatnál. Vármegyénkben 1000 lakosra vetítve 352–392 darab kocsit tartottak üzemben. A forgalomba helyezések száma fokozatosan csökken: míg ezer lakosra vetítve 2019-ben évi 22, addig 2021-ben évi 17 darab kocsi kapta meg a szükséges okmányokat. A csökkenés oka az, hogy az új- és használtautó-piac sem pörög, továbbá alig érkezik hazánkba import jármű. Már az is megfigyelhető, hogy inkább hazánkból viszik más országokba a minőségi, fiatal kocsikat.