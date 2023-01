Koraszülött volt

Mint arról korábban beszámoltunk: Zolika koraszülöttként, hat hónapra és három hétre, 980 grammosan született. Huszonöt napig volt lélegeztetőgépen, háromnaposan kétoldali agyvérzést kapott, ami a bal oldalon roncsolta az agysejteket is. Összesen 14 hétig volt a kórházban, közben kapott két tüdővérzést, egy gyomorvérzést, többször besárgult, az intubálástól pedig fertőzést kapott. És amikor már majdnem elérte a hazaengedéshez szükséges két kilót, kiderült, hogy leváltak a retinák a szeméről. Azt mondták, ha nem műtik meg, megvakulhat. Bár az orvosok lemondtak róla Zolika szülei azóta is fejlesztésről fejlesztésre hordják a fiúkat. Hiába kezdett el Zolika szépen fejlődni, az izmai nem követik a növekedését. Ez olyan mintha folyamatosan befeszülnének az izmai, és ezt nyújtásokkal, tornával már nem lehet kellően kilazítani. A remények szerint ebben segíthetett neki a most elvégzett műtét.

Simon Valéria, Zolika édesanyja örömmel számolt be arról, hogy sikerült lábra állítani a kisfiút. Eddig nem tudta kinyújtani a lábait, most azonban szép egyenesen áll.

– Mindenki észrevette, hogy mennyivel ügyesebb Zolika. Eddig még az afoban, a merevítésben is rogyasztva állt. Most szépen kinyújtja a lábait és a kezünket fogva próbál lépegetni. A kezeit is sokkal ügyesebben használja, de még nagyon sok fejlesztésre szorul. Most az a cél, hogy ez a fejlődés folytatódjon. Ezért meg mindent megteszek - szögezte le Valéria. Az édesanya azt is elújságolta, hogy olyan nagy szerencséjük volt, hogy a műtétet végző barcelonai orvossal is tudtak újra találkozni.

– A doktor úr évente két alkalommal jár Budapesten. A januári időpontra sikerült bejutnunk, ahol megnézte Zolikát. Nagyon aggódtam, mert a lábán három helyen is kialakult egy kis csomó a beavatkozás helyeinél. Féltem, hogy ez hátráltatni fogja a fejlődését - magyarázta Valéria, akit megnyugtatott az orvos, hogy Zolika nagyon jól reagált a beavatkozásra. A csomók pedig azért alakultak ki, mert Zolika korán kezdett nagyon aktívan mozogni. De lassan felszívódnak majd, a fejlődését pedig nem befolyásolja.

Mivel a specialista további fejlesztéseket javasolt Zolikának, szülei elvitték egy rehabilitációs központba, hogy ott felmérjék a lehetőségeiket.

– Több intenzív terápia is szoba került, amire járhatna. Sajnos ezek többsége államilag nem támogatott, ráadásul Budapesten vannak. Illetve egy speciális ruhát is javasoltak neki. A Mollii Suit elektromos stimulációval próbálja a fájdalmakat csökkenteni, az izmokat ellazítani vagy éppen aktivizálni - magyarázta Valéria. Az biztos, hogy Zolika következő útja január végén a Pető Intézetbe visz, ahol egyhetes intenzív terápián vesz részt. Akkor fogják felpróbálni a speciális ruhát is, hogy viselése segíti-e a mozgását.