– Ennek az évnek kétségkívül a leghangsúlyosabb eseménye a vízivárosi és a főszékesegyházi plébániák egyesülése volt július elsejei hatállyal. A megszületett döntés alkalmat kínál arra, hogy elgondolkodjunk az okokról – kezdte beszédét a lelkipásztor.

Kitért arra is, hogy a paphiány egyre nagyobb méreteket ölthet, ráadásul a főegyházmegyében tavaly hat plébánosi státusz szűnt meg hivatáselhagyás, betegszabadság és idő előtti elhalálozás miatt.

– Mindez arra utal, hogy a papi lét megélése sokszor igen nehézzé vált – utalt arra, hogy magyarázta, hogy hiányoznak a plébánia életéből a segítők, így a szolgálatuk zömét nem a szokásos feladatokkal töltik. Véleménye szerint a papság sokszor egyre távolabb sodródik a hivatásától, ez pedig felgyorsítja az elidegenedés, a kiábrándulás és a kiégés folyamatait. Azt kérte a hívőközösségtől, hogy találják meg a feladat- és felelőségmegosztás útjait.

Erdő Péter bíboros celebrálta a szentmisét

Dr. Török Csaba említette, hogy a felújítások, építkezések nagy terhet, egyben lehetőségeket is jelentenek. Idén megújul a bazilika padlója, restaurálják a szentélybútorzatot és elkezdődik az orgona visszaépítése.

A Szent István-kápolnában még hátra van a sekrestye megerősítése, új boltozat és tető építése, valamint a bejárati toldaléképület visszabontása és az eredeti főhomlokzat visszaállítása. A plébánia épületen megvalósult a héjazatcsere, a tetőtér szigetelése, a fűtéskorszerűsítés is, napelemet telepítettek, újrarakták a cserépkályhát. További feladatként pedig elöttük áll a cserkészotthon és a közösségi ház felújítása is.

Statisztikák

A szentmisén dr. Török Csaba elmondta, hogy a két plébánia tekintetében 2021-ben összesen 69, tavaly 79 keresztelő volt. Két éve 18-an, az előző esztendőben 20-an részesültek elsőáldozásban. A bérmálás szentségét 2021-ben 46, 2022-ben viszont 85-személynek szolgáltatta ki dr. Erdő Péter bíboros a bazilikában. A házasságkötés száma 48-ről 62-re emelkedett, a temetéseké pedig 28-ról 24-re csökkent. Az idei tanévben 18 iskolai csoportban 302 gyermek választotta a katolikus hittant – ebbe nem tartoznak bele az egyházi intézmények –, plébániai hitoktatásban 4 csoport működik 38 fővel.

A plébániai kormányzó végül arról is beszélt, hogy a novemberi-decemberi Lelkünk melege kezdeményezés során 1,9 millió forint adomány gyűlt össze, melyből tűzifát és élelmiszert vásárolhattak a rászoruló családoknak, illetve pénzbeli támogatást is nyújthattak. Dr. Erdő Péter bíboros szilveszter után az újév első napján is szentmisét celebrált Esztergomban.