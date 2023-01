Visszaemlékezések, tábori levelek révén családi sorsokról, szívszaggató történetekről is hallhattak azok, akik részt vettek pénteken a doni katasztrófa nyolcvanadik évfordulója alkalmából a Hősök terén tartott megemlékezésen.

Puksa Ferenc főszervező elmondta, hogy gyermekkora óta érdekli a történelem és fiatalkora óta foglalkozik a Don-kanyar témakörével is. Egy héttel korábban vetette fel Szabó-Berghauer Zoltánnak, a Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének a megemlékezéssel kapcsolatos ötletét, melyet egyébként az önkormányzat is támogatott.

Szabó-Berghauer Zoltán, a könyvtár igazgatója

Fotós: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

Puksa Ferenc köszöntőjét személyes gondolatokkal kezdte. Számára a legmeghatóbb az, hogy a sereg egy része nem élsportolókból és elit katonákból, hanem olyan, hozzánk hasonló személyekből állt, akik az embertelenségben is meg tudtak maradni embernek. A résztvevők közül többen gyertyákat is gyújtottak és beszélgettek a Honvéd Zrínyi Sportegyesület Katonai Lovas Szakosztályának tagjaival is, akik korhű huszár egyenruhában jöttek el Dorogra.