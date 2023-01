Mandel Géza, a Rex Komáromi Állatvédő Egyesület elnöke is arról számolt be a Kemma.hu-nak, hogy Komáromban is viszonylag nyugalomban telt az év utolsó éjszakája, azonban a környékről számos riadt kutya hagyta el otthonát. Azt a négy-öt ebet, amely félelmében elszaladt, végül megtalálták, így nagyrészt happy end-el végződött a szilveszter. Egy gazdának azonban nagyon szomorúan ért véget az év.

– Minden évben elmondjuk újra, és újra, hogy zárjuk be négylábú kedvenceinket, és ha sétára indulunk, tartsuk őket pórázon. Egy esetben sajnos nem így történt. Egy gazda december 30-án póráz nélkül indult sétára fajtatiszta pulijával, mely megijedt egy robbanástól. A kutya pánikolva rohant el, hiába hívták, míg végül a hátsó tatai úton egy autó elütötte az úttesten átrohanó kutyust - mondta el a szomorúan az egyesület elnöke.