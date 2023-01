Többek között DJ Moroz gondoskodott a vendégek hangulatáról. A tatabányai lemezlovas már többször tette tiszteletét a sváb településen, így aztán jól ismerte a helyi sajátosságokat és a közönség igényeit. Este nyolc órakor már szép számban érkeztek a vendégek: a gésák, az arab sereg, a pöttyös szoknyás lányok, az indiánok, de Miki egér is ellátogatott a jelmezes jótékonysági bálba. Természetesen mit sem érne a zenés mulatság a hagyományos mozzanatok nélkül: gazdára találtak az értékes tombolanyeremények és a fődíj is, egy kávéfőző is.

Covid után Összesen 198 diák jár a Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskolába. A szülők, a rokonok és a pedagógusok közös érdeke, hogy a fiatal generáció a lehető legjobb körülmények között tudjon tanulni nap, mint nap. Információink szerint a világjárvány óta szombaton tartották az első iskolai bált. Talán ez is volt az oka annak, hogy csaknem kétszer annyian vettek részt a jótékonysági esten, mint legutóbb és még az utolsó percekben is vásároltak belépőt.

Orlovitsné Handl Edina igazgatótól megtudtuk, több, mint egymillió forint gyűlt össze a belépőkből és a támogatói jegyek által, amit a tornaszertár felújítására fordítanak. Az intézményvezető szerint csereérett a helyiség ajtaja, de a 38 éves tárolón és a szekrényen is meglátszik már az idő vasfoga.