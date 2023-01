Mogyi felépülésében hatalmas szerepe volt a Tatai Állatgyógyászati Központnak, ahol több orvos is küzdött kis életéért. A bent töltött hosszú hetek alatt mindenki szívéhez hozzá nőtt a kedves tacsi, így most is örömmel fogadták.

Buzás István Mogyi gazdája a Kemma.hu-nak elárulta, hogy a legtöbb sérülésből már felépült új kedvence, azonban a szívférgesség miatt még hosszú kezelés vár rá.

– Mikor elhoztuk Mogyit mondták, hogy a szívférgesség miatt még többször is infúziót kell majd kapnia. Mi megbeszéltük a feleségemmel, hogy mivel Mogyit a tatai állatorvosok már jól ismerik, szeretik, inkább utazunk 2 órát, de hozzájuk visszük majd vissza a kezelésekre – kezdte István, aki nehéz szívvel, de jó kezek között hagyta ott a tacskót.

– Már mindenki ismerősként fogadta Mogyit az állatorvosnál. Bevitték a rendelőbe, de még a váróban is hallottuk, ahogy Mogyi próbálja rendszabályozni a többi kutyát. Leborotválták a lábát és már kötötték is be neki a branült. Este kellett vissza mennünk érte – mesélte a gazdi, aki mielőtt hazament elmagyarázta kiskutyájának, hogy nem fogja ott hagyni, visszamegy érte.

– Este már csak a nővérek voltak a rendelőben, ők mondták hogy már nagyon jönne ki. Mikor végül kiengedték egyből szaladt hozzánk. Azt gondoltuk, hogy kicsit bágyadt lesz, esetleg sértődött, de egyáltalán nem viselte meg a kezelés. Azonban ezzel még nem ért véget, egy hónap múlva újra infúziót kell kapnia, akkor már estére is ott fog maradni – magyarázta István.

A kezelések között Mogyit kényszerpihenőre kell fogni, vagyis nincsenek nagy séták, rohangálások és birkózás. Ez a kis izgága, vidám kutya esetében nem lesz könnyű feladat.

– Napközben, ha nem vagyunk otthon egy nagy előszobában vannak a kutyák, amit kamerával tudunk figyelni. Innen tudjuk, hogy a nap nagy részét átalusszák nyugodtan. Akkor élénkülnek fel, a hazaérünk. Most rövidebb sétákra megyünk csak ki. A hideg miatt nem is ellenkeznek miatta. Bent kell figyelni, hogy ne legyen nagy hancúrozás, de mindig van valaki a közelében.