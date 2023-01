Hidasiné Nánási Nikolett közművelődési szakembernek, a községi könyvtár vezetőjének tájékoztatása szerint a gyermekek nemcsak megismerkedhettek, de ki is próbálhattak olyan különleges ütős hangszereket, melyekről korábban nem is hallottak.

Az együttes tagjai előadást is tartottak, melyben a magyar népzene mellett a balkáni virtus is megelevenedett, illetve afrikai dallamokkal is meglepték a fiatalokat. A közös zenélés sem maradhatott el, ugyanis volt két olyan produkció is, amelyben a diákok ütemes tapsolással járultak hozzá az egyedi koprodukcióhoz. A könyvtár beszámolója szerint a rendezvény az Ar­tery Művészeti Egyesület A művészet erejével – személyiségfejlesztő foglalkozássorozat kistelepüléseken című pályázatának segítségével valósulhatott meg.