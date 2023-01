Ászár A településen a temetők előtti terület a környék legalacsonyabb része, ezért természetes úton mindig is erre a területre folyt össze a csapadékvíz. Már a 70-es években is próbálkoztak nyílt árok építéssel az ide összefolyó árkok vizét a Concóba vezetni. Ez akkor nem sikerült. Az utóbbi évtizedekben a falusi portáknak és a közterületeknek is a jelentős része szilárd burkolatot kapott, ezért a villámárvizek egyre nagyobb gondot okoztak a település ezen részén. Ráadásul a temető előtti parkolás sem volt biztonságosan megoldott: félig-meddig az itt lévő sekély földárokban és az útpadkán álltak a temetőbe érkezők autói.

Az elnök segített

Az első szakasz kivitelezését a tatai Széles Út Hungária Kft. nyerte el, összesen 112 136 169 plusz áfa kivitelezési díjjal.

– A műszaki ellenőri feladatokat a PARTNER Mérnöki Iroda Kft. látja el. A pályázat projektmenedzseri feladatait pedig az önkormányzatunkkal konzorciumban a KEM Területfejlesztési Kft. – részletezte a településvezető.

Mint mondta, a településnek már nagyon nagy szüksége volt erre a változásra. A beruházás pályázatának megnyerésében segítségünkre volt Popovics György, a Komárom-Esztergom vármegyei közgyűlés elnöke.

Évekkel ezelőtt, 2017-ben az akkori képviselő-testület elhatározta, hogy megoldja a problémát, ezért önköltségen tervet készíttetett a csapadékvíz elvezetésére és a parkoló építésére. Az elkészült tervek beárazott költségvetése alapján az önkormányzat önköltségen nem tudta ezt a nagy munkát megvalósítani, így pályázati lehetőségek után nézett.

– Sikeresen pályáztunk a csapadékvíz elvezetésének fejlesztésére és a parkoló építésére. A TOP-os lehetőségnek köszönhetően nyertünk 300 millió forintot. Nem csak ennek a területnek a csapadékvíz elvezetésére, hanem a környező utcákéra is: Gyári utca, Kossuth Lajos utca, Jókai utca régi, rosszul működő földárkainak betonelemekkel történő burkolására, kapubejárók kialakítására. Az újabb területek tervezése megindult, a meglévő tervekre pedig közbeszerzést írtunk ki. Így két szakaszban valósul meg a beruházás.

Az első szakasz a temető előtti burkolt, fedett árok és parkoló, illetve a temetőn keresztüli, helyenként 4-5 méteres mélységben lefektetett zárt gyűjtőcsatorna, ami a a Concó irányába leviszi a vizet. A második szakasz a rácsatlakozó utcák burkolt árkainak kialakítása. Ennek 2023. január 10-én kaptuk meg a vízjogi engedélyét, a közbeszerzése és kivitelezése ezután történik. Az első szakasz január közepére elkészült, már csak kisebb munkák vannak hátra belőle – mondta Pekár Zsolt polgármester.