A gyártócég ugyanis korábban a férfi engedélye nélkül készített róla felvételt, amit – szintén az ő tudta nélkül – három másodperc erejéig be is emelt a műsorba. A Mandineren most megszólaltatták a férfit és ügyvédjét, Gaudi-Nagy Tamást is. Az ügyvéd szerint a mostani ügy valójában csak a jéghegy csúcsa, hiszen jelentős gondok adódtak a területhasználatért fizetett díjak körül is, arról nem is beszélve, hogy a forgatás ideje alatt – ami az évnek körülbelül a felét fedi le – folyamatosan akadályozzák a falu közúti forgalmát.

– A mi kis falunk gyártói úgy telepedtek rá Pilisszentlélek életére, mint egy megszálló hadsereg – szögezte le. A lap megkereste a pernyertes ötgyermekes pilisszentléleki családapát, Reményi Jánost is. Megtudták tőle, hogy a sérelemdíjat a helyi pálos kolostorrom felújítására ajánlotta fel. A férfi szerint ugyanis hosszú ideje elég rossz állapotban van. Elmondta: ahogy odaköltözésük után a ’48-as emlékmű felújítását megszervezték, úgy szeretnék véghezvinni a pálos kolostorrom rendbetételét is.

Egy helyi vállalkozó gondozza a területet, amiért nagyon hálásak neki, de nagyon régen – talán a '80-as években – volt felújítva, így néhány fal már ledőlőben van. Az ügy után talált még egy-két támogatót, aki szívesen kiegészíti az összeget, illetve Gaudi-Nagy Tamás is jelezte, hogy ő is ad támogatást a díja terhére ehhez a nemes ügyhöz. Remélik, hogy még sokan követik példájukat.