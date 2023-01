Már az elején le kell szögezni, hogy csak találgatások vannak arról, miért épp péntek 13 a baljóslatú nap. Egy legenda szerint a francia király 1307. október 13-án, pénteken tartóztatott le több száz templomos lovagot. Azt nem tudni, hogy innen ered-e a babona, de IV. Fülöp valóban ekkor fogta el a rend tagjait, akiknek nagy része máglyán, vagy a kínzókamrában végezte.

Nem biztos, hogy a lovagok halála miatt hisszük olyan sötétnek ezt a napot. Egyes kultúrákban a pénteket és a 13-as számot is félelem övezi, de ezek eredetét is csak találgatni lehet. Az európai pogány kultúrákban a hét ötödik napját szentelték az isteneknek, de ekkor – nagypénteken – feszítették keresztre Jézus Krisztust, az utolsó vacsorán pedig a tizenkét apostollal együtt tizenhárman ültek az asztalnál, köztük Júdás, aki elárulta Jézust. Más források szerint a Jézust eláruló Júdás személyére utal a 13-as szám, mert ő volt az, aki tizenharmadikként ült az asztalhoz. A babona ma is tartja magát: vannak, akik mind a mai napig kerülik, hogy egy tizenhárom fős társasággal üljenek le ebédelni.

Tippek tisztításhoz

– Este vegyünk tisztító fürdőt, parajdi fürdősóval. Akinek zuhanykabinja van, testradírral próbálkozzon. Fehér papírra írjuk le mindazt, ami már nem szolgál minket, amit szeretnénk elengedni. Ezután fehér gyertyával égessük el a nekünk ártó dolgokról szóló írást – tanácsolta olvasóinknak Csóka Titánia sorselemző. Hozzátette: jól tudja, hogy valaki egészen érdekes módon reagál és ki sem mozdul péntek 13-án. – Érdemes elhalasztania néhány nappal a tárgyalásokat, és ha lehetséges, másnap meghozni a fontos döntéseket - fogalmazott a sorselemző.

Mi az a triszkaidekafóbia?

A triszkaidekafóbia (triszkaideka – tizenhárom + fóbosz – félelem) a tizenhármas számtól való félelmet jelenti, amely a világ számos pontján megmutatkozik. A babona a XX. század első felében olyannyira elterjedt volt, hogy New York felhőkarcolóinak 80 százalékában kihagyták a 13-ast az emeletek számozásából, a szállodákban pedig nem volt 13-as szoba, a kórházakban 13-as kórterem, a színházak nézőterén 13. sor.

Egyes épületekben ha van is tizenharmadik emelet, akkor se mindig lakik ott valaki: a londoni One Canada Square felhőkarcoló 13. emeletén például nincsenek kiadó irodák, hanem itt van az épület légkondicionálása, hogy a triszkaidekafóbok ne kerüljenek stresszhelyzetbe. Las Vegas több kaszinójában szintén nincsen 13. emelet. A babona elérte a memphisi (Tennessee, USA) repülőteret is, ahol nincs A13, B13 és C13 számú beszállókapu. A New York állambeli Islip repülőterén sincs 13-as beszállókapu, San Franciscóban pedig a 12. és a 14. sugárút közötti észak-déli irányú utcának nem akartak szerencsétlenséget hozó nevet adni, ezért Funston Avenue-nek hívják.

Fekete macska és lottó

A babona szerint ha péntek 13-án felnézünk a Holdra és kívánunk valamit, kívánságunk 13 napon belül teljesül. Arról is szól a fáma, hogy ha péntek 13-án kitöltünk egy lottószelvényt, mindenképpen jelöljük meg az 1, 3 és 13-as számokat. Aznap nem érdemes belenézni egy fekete macska szemébe, ám, ha valakinek 13-szor egymás után leírjuk a nevét és folyóvízbe dobjuk a papírt, az illető 13 napon belül megkeres és szerelmet vall.

A 13-as és a boszorkányság

Számmisztikailag nagyon szerencsés a 13-as szám, az 1-es szám a kezdet és az új tervek száma, célok kitűzése, a 3- as szám angyali szám, a jótékonyság, boldogság, empátia száma. Így tehát számmisztikai szempontból nézve nagyon szerencsés szám, mert az angyalok vezérlik, mondhatnánk úgy is, hogy ez egy angyali számkód, vagyis angyali segítségkérő hívókód.