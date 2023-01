“Offline” módon is játszhatunk

Sok szülőnek eleinte fel sem tűnik milyen “játékról” van szó, pedig készült már dal és rendőrségi figyelmeztetés is róla. Az egyik amerikai sheriff hivatal facebook posztjában kiemelte, hogy a gyerekeket ezek a tartalmak arra tanítják, hogy a gyerekjátékok, amiket addig szerettek megijeszthetik és meg is ölhetik őket. Nagy védelmet adhatnak a szülők, ha beszélgetnek a gyermekeikkel ezekről a tartalmakról, és akkor ha körültekintőek a gyermekeik internetezési szokásaival kapcsolatban. Segítséget jelenthetnek a szűrők elhelyezése, továbbá, ha van közös megegyezés a netes szokásokról, szabályokról, illetve, ha nem csak valamilyen képernyő előtt kapcsolódnak ki, hanem „offline” módon is játszanak. Ez utóbbi különösen a jó idő beköszöntével fontos. Érdemes alternatívákat keresni a gyermekek számára, hogy a képernyő előtt eltöltött hosszú idő ne vegye el a lehetőséget a mozgástól, a sporttól, a baráti, közösségi, családi programoktól. És a játékoktól, amikor a gyerek szemtől szemben is kommunikál, jelen van valóságosan a térben és az időben.